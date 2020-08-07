Moritanya açıklarında göçmen botu alabora oldu
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Moritanya açıklarında göçmen botu alabora oldu

Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olduğu ve sadece bir kişinin kurtulduğu belirtildi.

Moritanya açıklarında göçmen botu alabora oldu
07.08.2020 02:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 02:54

Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olduğu ve sadece bir kişinin kurtulduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, Twitter hesabından, Moritanya açıklarında yeni bir tekne faciasının yaşandığını duyurdu.

Yaxley, botta 40 kişinin bulunduğunu kaydetti.

BMMYK Akdeniz Özel Temsilcisi Vincent Cochetel de Twitter'dan, olayda sadece Gineli bir göçmenin hayatta kaldığı bilgisini paylaştı.

Cochetel, "BMMYK ve Uluslararası Göç Örgütü, bunun gibi trajedilerin önüne geçmek için çabalasa da insan kaçakçıları müşterilerine yalan söylemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan Batı Afrikalı göçmenler, Avrupa'ya, Kanarya Adalarını geçerek, İspanya üzerinden ulaşmaya çalışıyordu.

Bu rotanın insan kaçakçıları tarafından sık tercih edilmesi üzerine İspanyol sahil güvenlik ekipleri, önlemlerini artırmış ve geçişleri büyük ölçüde engellemeyi başarmıştı.

Kaynak: AA

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