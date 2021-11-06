Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım

İngiltere'nin Kent şehrindeki bir hastanedeki skandal dünya gündemine oturdu. David Fuller isimli hastane teknik servis çalışanı, 1987 yılında iki kadını evlerinde öldürüp cesetlerine tecavüz ettiğini ve çalıştığı hastanenin morgunda 100 kadına daha tecavüzde bulunduğunu itiraf etti. Fuller'in tecavüz ettiği kadınlardan biri de Azra Kemal'di...

GENÇ KIZA 3 KEZ TECAVÜZ ETMİŞ

Azra Kemal isimli kız, kaza geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olaylar zinciri, genç kız morga kaldırıldıktan sonra başladı. Nekrofili Fuller, boru bakımı için girdiği morgda genç kızın cansız bedenine 3 kez tecavüzde bulundu.

HABERİ ALINCA DELİYE DÖNDÜ

Azra'nın annesi Nevres Kemal, kızına morgda tecavüz edildiğini öğrenmesinin ardından elinde bıçakla karakola koştu. David Fuller'i öldürmek isteyen Kemal, polis ekipleri tarafından zor sakinleştirildi.

"KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMEYE GİTTİM"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Nevres Kemal, "Olaydan sadece 3 saat önce kızımın saçlarını okşayıp yanında uzandım. Böyle iğrenç bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Duyunca çılgına döndüm ve onu kalbinden bıçaklayıp öldürmek için karakola gittim" dedi.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Diğer yandan şu anda Londra'daki bir polis merkezinde tutulan David Fuller adam, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacak. Fuller'in durumunun ne olacağı bu mahkemede belli olacak.

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