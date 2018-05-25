Dünyaca Ünlü Oyuncu Morgan Freeman Film Setinde 8 Kadına Cinsel Tacizde Bulundu

Sekiz kadının Oscar'lı aktör Morgan Freeman tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını iddia etmelerinin ardından ünlü oyuncu özür açıklaması yaptı.

MORGAN FREEMAN CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Morgan Freeman, sekiz kadına cinsel tacizde bulunmasıyla ilgili özür diledi. Özür, CNN'e konuşan sekiz kadının 80 yaşındaki ABD'li aktörün kendilerini film setinde taciz ettiğini anlatmasının ardından geldi.

"BENİ TANIYAN HERKES KİMSEYİ HUZURSUZ ETMEYECEĞİMİ BİLİR"

Freeman'ın kurucu ortağı olduğu bağımsız sinema yapım şirketi Revelations Entertainment'ta ve film setlerinde gerçekleştiği iddia edilen cinsel taciz olaylarıyla ilgili Freeman dün akşam konuştu.

Ünlü aktör, "Beni tanıyan ya da benimle çalışan herkes, kasten rahatsızlık veren ya da bilerek kimseyi huzursuz eden kimse olmadığımı bilir" dedi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Freeman, "Huzursuz olan ya da saygısızlığa maruz kaldığını hisseden herkesten özür dilerim. Benim asla böyle bir niyetim olmadı" ifadesini kullandı.

Freeman yaptığı açıklama dışında konuya ilişkin kendisine ve şirketine yöneltilen soruları yanıtlamadı. Reuters haber ajansı da CNN tarafından öne sürülen iddiaları diğer kaynaklardan henüz doğrulayamadıklarını duyurdu.

8 KADIN, MORGAN FREEMAN TARAFINDAN TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

CNN muhabirleri tarafından yürütülen araştırma kapsamında 16 kadınla görüşülmüş, görüşülen kadınlardan sekizi aktör tarafından taciz ya da uygunsuz davranışa maruz kaldığını anlatmıştı. Diğer kadınlar da Freeman'ın söz konusu davranışlarına tanık olduklarını iddia etmişti.

KADINLAR, FREEMAN'IN YAKIŞIKSIZ BAKIŞLARINA MARUZ KALDI

Sekiz kadının bir kısmı yaşadıklarını "cinsel taciz", bir kısmı da "uygunsuz davranış" olarak değerlendirmiş, Freeman'ın bedenleri hakkında sık sık yorum yaptığını ve yakışıksız bakışlara maruz kaldıklarını söylemişti.

Milyonluk Bebek filmiyle 2005 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan aktör, 50 yıllık kariyerinde 100'den fazla filmde rol aldı.