Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi!
Burak Akan tarafından organize edilen, sunuculuğunu Azra Akın ve Mustafa Üstündağ'ın yaptığı gecede jüri oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.
Burak Akan tarafından organize edilen, sunuculuğunu Azra Akın ve Mustafa Üstündağ'ın yaptığı gecede jüri oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.
Azra Akın'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Umudum Olur Musun Derneği'ne destek sağlamak amacıyla düzenlenen gece için Nurgül Yeşilçay kendi yaptığı tablosunu, Arzum Onan da yaptığı heykeli bağışladı.
Düzenlenen açık artırmada Onan'ın heykelini iş insanı Yaşar Yolcular, Yeşilçay'ın tablosunu da Burak Akan satın aldı.
İşte kazananlar
Kadın oyuncu: Nurgül Yeşilçay
Geceye oğlu Osman Nejat'la katılan Nurgül Yeşilcay, "Korumamla geldim" diye espri yaptı.
Gündüz kuşağı programı: Çağla ile Yeni Bir Gün
Müzik grubu: Manga
Pop müzik kadın sanatçı: Derya Uluğ
Rock müzik kadın sanatçı: Fatma Turgut
Yaşam boyu sanat ödülü: Aydemir Akbaş
Türk sanat müziği özel onur ödülü: Kamuran Akkor
Türk sineması özel onur ödülü: Engin Çağlar
Jüri özel ödülü: Turgay Tanülkü
Sosyal sorumluluk sahibi kadın sanatçı: Aydilge
Sosyal sorumluluk sahibi erkek oyuncu: Murat Serezli
Genç erkek oyuncu: Berat Efe Parlar
Genç ses sanatçısı: Alper Erözer
Sunucuyu eleştirdi
Esra Sönmezer, sunucu Mustafa Üstündağ'ın performansını eleştirdi: "Bu geceden sonra sunuculuğu bırakın. Size göre değil. Diş doktoruna çocuk aldırmak gibi bir şey bu." Üstündağ, "Haklısınız, ilk sunuculuk deneyimim" diyerek karşılık verdi.