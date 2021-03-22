Mohammed Hadid, kızları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in ikinci isimlerini açıkladı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid'in milyarder babaları Mohammed Hadid, Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii'nde namaz kıldı. 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, "Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye" ifadelerini kullandı.

Ünlü model ve oyuncular Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Türkiye'ye geldi. Sultanahmet'te bir otele yerleşen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Cami'nde namaz kaldı. Hadid'e gezisinde Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran, iş adamı Hüseyin Çelik ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Bol bol fotoğraf çekilen Hadid, camilerin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi aldı.

20. KEZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Milyarder iş adamı Mohammed Hadid geziden önce kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye'nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi. İskenderun'da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye'ye 20. kez geldiğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIMLA TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu söyleyen Hadid, "Türkiye'yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye'nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma müzesini merak ediyorum. Ziyaret edeceğim" dedi.

"TÜRKİYE'NİN MÜZELERİ, SARAYLARI VE CAMİLERİ ÇOK GÜZEL"

Gazetecilerin "Türkiye'de en çok nereyi beğendiniz?" sorusunu yanıtlayan Hadid, "Burası inanılmaz bir ülke. Kültürün ve tarihin harmanlandığı bir yer. O yüzden tek bir yeri söylemek o kadar zor ki. İstanbul'da müzeler, saraylar, camiler var. Hepsi birbirinden güzel. Her köşeden insan birbirinden gizli hazineleri keşfediyor. Bu çerçevede burada 4-5 hafta geçirebilirsiniz. O yüzden tek bir yeri söylemek haksızlık diye düşünüyorum" diye konuştu.

"GIGI'NİN ADI NUR, BELLA'NIN HAYRİYE"

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, "Maria'nın ismi Zayn, Alana'ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Bella çocuğunun adını Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlunun adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı