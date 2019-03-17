Modernize Edilen Cumartesi Pazarı Açıldı

Sivas Belediyesi tarafından üstü kapatılarak modernize edilen Cumartesi Pazarı, Bölge Otoparkı ve Çok Amaçlı Etkinlik Alanı hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir genelinde caddelerin ve yolların üzerine kurulan pazarları daha kullanışlı ve modern mekanlara taşıyan Sivas Belediyesi, bu alanların üzerini dayanıklı ve estetik malzemelerle kapatarak daha fonksiyonel hale getirdi.

Bu kapsamda Belediye tarafından yapımı tamamlanan Cumartesi Pazarı, Bölge Otoparkı ve Çok Amaçlı Etkinlik Alanı'nın açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Salih Ayhan, pazar alanının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın da şehrin birçok sorununu çözdüklerini belirterek, "Hava kirliliği, su sorunu, altyapı sıkıntıları, yol ve kaldırım problemleri tarih oldu. Köprüler, kavşaklar, alt geçitler, tüneller, otoparklar, atık su ve içme suyu artırma tesisleri, park ve bahçeler ile daha sayamadığımız birçok alanda şehir değişti. Hakkın ve halkın rızasını kazanmak için gece-gündüz demeden, ailemizi, ticaretimizi ihmal ederek bu hizmetleri hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Aydın, cadde ve sokaklara kurulan eski pazarları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar da esnaflar da bu durumdan memnun değildi. Yaz, kış ayrı sorunlarla karşılaşırlardı. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layık diye düşündük ve sizlere yakışır bir eseri daha hizmete sunduk. Tamamen modern bir yapıya kavuşturduğumuz bu pazarda esnafımıza helal, bol kazanç versin. Vatandaşlarımıza sağlık ve huzurlu günler nasip etsin. Bu eser şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Cumartesi Pazarı, Bölge Otoparkı ve Çok Amaçlı Etkinlik Alanı'nın açılışını gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, kurum müdürleri, pazar esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA