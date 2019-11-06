Modern sulama sistemiyle çiftçilerin kazançları artıyor

06.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:30

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini bildirdi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviyeye indiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

-"Edirne'de 302 bin 140 dekar tarım arazisi sulandı"

Aydın, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Edirne'de mayıs ayında başlayan sulama sezonunun eylül ayında sona erdiğini ifade eden Aydın, " Edirne ilimiz ve ilçelerimizde toplam 302 bin 140 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Edirne il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 302 bin 140 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 669 milyon TL katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA