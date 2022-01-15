Eve başka bir kadınla gelen kocasını öldüren model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor

Vogue dergisinde modellik yapan 27 yaşındaki Lilia Sudakova, geçtiğimiz sene eve sarhoş gelen eşi Sergey Popov'un cinsel ilişki isteğini reddetti. Ertesi gün eşinin eve başka bir kadınla geldiğini gören model, kendisine hakim olmayarak mutfakta aldığı bıçakla 28 yaşındaki adamı öldürdü. Yargılanan modelin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Dünyanın en ünlü moda dergisi olan Vogue'de modellik yapan 27 yaşındaki Rus model Lilia Sudakova, 28 yaşındaki kocası Sergey Popov'un cinsel ilişki teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine kocasının eve başka bir kadın getirdiğini görünce çılgına dönen model, genç adamı bıçaklayarak öldürdü.

KENDİSİNE SALDIRMASINDAN KORKAN KOCASINI BIÇAKLADI

Model aşırı derecede sarhoş bir şekilde eve gelen kocasının kendisi ile ilişkiye girmek istediğin rahatsız olduğu için bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine kocasının kendisine saldırdığını ve ertesi akşam başka bir kadınla eve geldiğini gören model, eşiyle tartıştı. Aralarında çıkan tartışmada eşinin kendisine saldırmasından korkan model, mutfakta aldığı bıçakla eşini öldürdü.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Eşinin kendisini öldürmesinden korktuğu için cinayeti işlediğini söyleyen model, eşini kanlar içinde yerde görünce ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini ve yapacak bir şey olmadığını belirtti. Rus savcılar, model Lilia Sudakova'ya yönelik suçlamaları ağır bedensel zarar vermek ve cinayet işlemek suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

28 yaşındaki Sergey Popov'u öldürmesiyle ilgili konuşan model Sudakova, kendisinin aile içi taciz kurbanı olduğunu ve meşru müdafaa gösterdiğini ifade etti.