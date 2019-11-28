Modanın nabzı Denizli'de attı

28.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:43

DENİZLİ Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, ev tekstilinden plaj giyimine son koleksiyonların defilelerle tanıtıldığı Denizli Fashion Week başladı. Moda günlerinde ünlü mankenlerin yanı sıra, podyumlara ve moda dünyasına yıllarını veren sürpriz isimler de yer aldı.

DETGİS tarafından Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Denizli Fashion Week, başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, "Denizli Fashion Week'in bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Tekstil merkezi Denizli'de 7'den 70'e herkes moda günlerimize destek veriyor. Burada modanın nabzını tuttuğumuz kadar, tekstilin dinamiklerini de buluşturuyoruz" dedi.

Antalya merkezli EMY Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz tarafından organizasyonu gerçekleştirilen moda günlerinin kreatif direktörlüğünü modacı Cihan Nacar yaptı. Gecenin final defilesini 'Kırmızı' konsept ile gerçekleştiren Cihan Nacar için Emel Yıldırım, Ceren Benderlioğlu, Şebnem Schaefer ve Itır Esen podyuma çıktı.24 YIL SONRA PODYUMDA24 yıldır podyuma çıkmadığını söyleyen Emel Yıldırım, "Podyumu özlemişim. Çok heyecan vardı. Kalbim pıt pıt attı. Başım stresten biraz ağrıdı. Fakat podyumda yürürken çok eskilere gittim. Sahne arkası, o heyecanı özlediğimi fark ettim. Mankenlerin o hali eskilere götürdü beni. Çok güzel bir anı oldu" dedi.CEREN BENDERLİOĞLU DA YÜRÜDÜOyuncu Ceren Benderlioğlu ise modacı Cihan Nacar'ı kırmayarak podyumda yerini aldığını söyledi. Benderlioğlu, "İlk kez böyle bir tecrübe yaşadım ve çok heyecanlandım. Beni buna ikna edecek kişi yine Cihan'dır. Tekstilci bir aileden geldiğim için onun tasarımlarının ne kadar özel ve değerli olduğunu daha iyi anlayabiliyorum. İşini tutkuyla yapıyor ve ben ona çok inanıyorum" diye konuştu.

Etkinlikte, toplam 11 tekstil üreticisi firma, ev tekstili ve plaj giyim, gündelik ve spor giyim olarak tasarladıkları kreasyonlarını mankenler eşliğinde tanıttı. Defilelere, başta iş insanları olmak üzere modayı yakından takip edenler ve tasarımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik bugün sona erecek.

Kaynak: DHA