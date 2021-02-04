Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?
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Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

04.02.2021 16:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:17
Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

O dönemin hit parçalarını belirleye, giydiği, taktığı tim aksesuar ile dikkat çeken Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

Türkiye'de ve dünyada moda ikonları, ödül törenlerinde, sokak stillerinde dikkat çekmeyi başarıyor. Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler? Detaylar haberimizde.

MODA İKONLARI KİMLER?

Blake Lively

Amerikalı oyuncu, Gossip Girl isimli dizide başrol oynadığı Serena van der Woodsen karakteri ile dünya çapında üne kavuştu. Dizide giydiği kıyafetler ile moda ikonu haline gelen başarılı ismin, hamile kombinleri çok konuşuldu.

Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

Nebahat Çehre,

Nebahat Çehre, giydiği kıyafetleri, taktığı takıları ve aksesuarları ile Türkiye'nin en önemli moda ikonları arasında yer almakta. Aşk-ı Memnu rolünde muhteşem kıyafetleri ile hafızalarda yer etti.

Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

Başak Dizer Tatlıtuğ,

İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikaları alan ve aynı zamanda dizilerde stil danışmanlığı yapan Başak Dizer Tatlıtuğ stil ikonları arasında yer alır. Sade giyim tarzı ile dikkat çeken isim, tek bir parça ürün ile kombinin havasını değiştirmeyi başarıyor. Sade ve şık olmayı az parça ile başaran Başak Dizer, Türkiye'nin birçok önemli kişilerine stil danışmanlığı yapmakta.

Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

Nicole Kidman,

Avustralyalı, Oscar Ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman, zarifliği ile stili en çok beğenilen kadınlar arasında. Uzun boylu ve ince olan Nicole Kidman, ödül törenlerinin en beğenilen isimleri arasında. Aşağıda görebileceğiniz gibi, kırmızı zarif elbisesi ile zarifliğin vücut bulmuş hali.

Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

Sienna Miller,

Amerika Birleşik Devletleri doğumlu İngiliz kadın oyuncu, manken ve moda tasarımcısı. Şık ve zarif giyim tarzıyla dikkat çekiyor. Aksesuar konusunda aşırıya kaçmayı sevmeyen isim, kısa bluz ve bol paça pantolon tercihleri arasında yer alır. Düz midi boy elbiseleri

Moda ikonları kimler? Geçmişten günümüze stil ikonları! Türkiye'nin stil ikonları kimler?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE STİL İKONLARI!

Audrey Hepburn,

Twiggy,

victoria beckham

Lady Diana,

Marilyn Monroe

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