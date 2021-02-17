Mobbing ne demek? Mobbing (Psikolojik Taciz) nedir?
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Mobbing ne demek? Mobbing (Psikolojik Taciz) nedir?

17.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:27
Mobbing ne demek? Mobbing (Psikolojik Taciz) nedir?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde Baş Asistan Doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, uygulanan mobbinglere dayanamayarak intihar etti ve bu üzücü durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine, Mobbing ne demek? Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır? araştırılmaya başlandı!

Bursa'da, sabah saatlerinde 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde Baş Asistan Doktor Mustafa Yalçın'ın ormanlık alanda intihar ettiği ortaya çıktı. Genç doktorun ağaca bağladığı serum ile kendi damar yolundan narkoz ilacı alıp kendisini uyutup eksi 10 derecede ölüm uykusuna yattığı belirlendi. Bunun üzerine Twitter'da #mobbingcinayettir hashtag/etiketi trendlere girdi ve on binlerce kişi mobbingi merak etti! Peki, Mobbing ne demek?

MOBBİNG NE DEMEK?

Mobbing ya da bezdiri, bir kimseye yapılan sosyal kabadayılık, psikolojik şiddettir.

Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

Ters Mobbing (Reverse Mobbing), bir astın veya grup olarak astların üstlerine, kendilerine yapılan mobbing sonucunda, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemidir. Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olara asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

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