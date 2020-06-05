Moana film konusu nedir? Moana film konusu ve hikayesi nedir? Moana filmi hakkında merak edilenler! Disney filmi Moana!

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MOANA FİLM KONUSU NEDİR?

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı nefes kesici, 'bilgisayar animasyonu' macera Moana, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesi. Vaiana, yolculuğu sırasında bir zamanların kudretli yarı tanrısı Maui ile tanışır ve bu maceralı yolculukta açık denizleri geçerken, öfkeli, devasa yaratıklar ve imkansız koşullarla karşılaşırlar.

MOANA FİLM

MOANA FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Ron Clements, John Musker

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2016 (117 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma

Senaryo: Ron Clements, John Musker

Seslendirme:

Dwayne Johnson

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik