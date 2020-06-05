Moana film konusu nedir? Moana film konusu ve hikayesi nedir? Moana filmi hakkında merak edilenler! Disney filmi Moana!
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Moana film konusu nedir? Moana film konusu ve hikayesi nedir? Moana filmi hakkında merak edilenler! Disney filmi Moana!

Disney yapımı sevilen çizgi film Moana hakkında merak edilenleri sizler için derledik ve yanıtladık. Moana film konusu nedir? Moana film konusu ve hikayesi nedir? Moana filmi hakkında merak edilenler! Disney filmi Moana!

Moana film konusu nedir? Moana film konusu ve hikayesi nedir? Moana filmi hakkında merak edilenler! Disney filmi Moana!
05.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:43

Disney yapımı sevilen çizgi film Moana tüm dünyada ve Türkiye de beğenilerek izleniyor. Sevilen neşeli ve heycan dolu çizgi yapım Moana hakkında merak edilen soruların yanıtı haberimizde. Moana filmi nedir, konusu ve hikayesi nedir? Moana film künyesi nedir bilgiler haberimizde.

MOANA FİLM KONUSU NEDİR?

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı nefes kesici, 'bilgisayar animasyonu' macera Moana, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesi. Vaiana, yolculuğu sırasında bir zamanların kudretli yarı tanrısı Maui ile tanışır ve bu maceralı yolculukta açık denizleri geçerken, öfkeli, devasa yaratıklar ve imkansız koşullarla karşılaşırlar.

Moana film konusu nedir? Moana film konusu ve hikayesi nedir? Moana filmi hakkında merak edilenler! Disney filmi Moana!
MOANA FİLM

MOANA FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Ron Clements, John Musker

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2016 (117 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma

Senaryo: Ron Clements, John Musker

Seslendirme:

Dwayne Johnson

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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