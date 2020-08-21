Miyosen nedir? Pliyosen ne demek? Miyosen dönemi ile Pliyosen dönemi ne zaman? Miyosen ve Pliyosen bir dönem ismidir. Miyosen adı Yunanca'dan gelir ve ''daha az yakında'' anlamını ifade eder. Pliyosen ise Miyosenden sonraki dönemdir, üçüncü jeolojik zamanın son dönemidir. Peki, Pliyosen ne zaman, Miyosen ne zaman?

Miyosen ve Pliyosen dönemlerinden Türkiye'de etkilenmiştir. Özellikle Bitlis-Zagros kenet kuşağı boyunca Miyosen çarpışmalar yaşanmıştır. Miyosen dönemdeki hayvanlar ve bitkiler yerlerini bulmuştur, Pliyosen dönemin sonunda ise buzul çağına girilir. İşte, detaylar...

MİYOSEN NE DEMEK?

Miyosen, jeolojik devirlerden Üçüncü (Senozoik) zamanın Neojen dönemine ait bir bölümdür. Günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesine karşılık gelir. Miyosen terimi Charles Lyell tarafından adlandırılmıştır. Yunanca (meion, "daha az") ve (kainos, "yeni") sözcüklerinden türemiş olup "daha az yakında" anlamına gelir, çünkü deniz omurgalı türleri sayısı Pliyosen'dekinden %18 daha düşüktür. Miyosen, Oligosen bölümü izler, ve Pliyosen bölüm tarafından izlenir. Miyosen, Neojen dönemin ilk bölümüdür.

Miyosen hayvan ve bitkileri oldukça moderndiler. Memeli ve kuşlar doğada iyice yerlerini bulmuştu. Balinalar, foklar ve kelp yayılmıştı.

PLİYOSEN NEDİR?

Pliyosen (5.33-2.58 MÖ) bir jeolojik devre ismidir. Yaklaşık 5.333 milyon yıl önce ile 2.58 milyon yıl önceyi kapsayan zaman dilimine denir. Senozoyik Zaman'daki Neojen Dönemi'nin en genç dilimidir. Pliyosen'den önce Miyosen, sonrasında da Pleyistosen gelmektedir. Pliyosen kendi içerisinde Piasenziyen ve Zankliyen olmak üzere iki dilimde incelenir.

Pliyosen Çağ, yaklaşık 5 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine dek süren üçüncü jeolojik çağın (tersiyer) son dönemi.

Miyosende başlayan küresel soğuma eğilimi Pliyosen boyunca devam eder; kutup buzulları büyür, dönemin sonlarına doğru buzul çağına girilir. Deniz seviyesini düşmesiyle, Güney ve Kuzey Amerika arasında kara köprüsü kurulur. Akdeniz kuruyup yerini düzlük otlak alanlara bırakır. Subtropikal bölgeler ekvatora doğru çekilir. Antarktika Pliyosende henüz tamamen donmamıştı. Pliyosen boyunca Nothofagus, Antarktika'da yaygın olarak bulunur.

TÜRKİYE'DE PLİYOSEN

Devam etmekte olan daralma ve kalınlaşma, Türkiye-İran platosunda Pliyo-Kuvaterner'de Tibet tipi yaygın bir volkanizmanın gelişmesine neden olmuştur. Aynı sürede Arap platformu üzerinde bir ön ülke kıvrım şarıyaj halinde, kenar kıvrımları gelişmiştir. Bunların oluşumu Bitlis-Zagros kenet kuşağı boyunca gelişen Miyosen çarpışmalarıyla ilişkilidir. Çarpışma Arap platformu üzerinde iki impaktojenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar Akçakale grabeni ve Karacalıdağ kalkan tip volkanıdır. Ege'de tansiyonal rejim gelişmesine devam etmiş, Orta Anadolu'da yanal atımın etken olduğu bir ova rejimi yerleşmiştir.