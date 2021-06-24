Mithat Yenigün kimdir? Mithat Yenigün kaç yaşında, nereli? Mithat Yenigün biyografisi!
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Mithat Yenigün kimdir? Mithat Yenigün kaç yaşında, nereli? Mithat Yenigün biyografisi!

Mithat Yenigün kimdir? Mithat Yenigün kaç yaşında, nereli? Mithat Yenigün biyografisi!
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İnşaat sektörünün yanı sıra, enerji, turizm, yapı malzemeleri üretimi ve danışmanlık alanındaki yatırımlarıyla büyümeye devam eden Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Mithat Yenigün; Forza Turizm, AGM Staretjik Çözümler, Yenigün Polska, Yenigün Enerji, Beyali Enerji, Noviy Den, Diyartuğ Tuğla ve Metok İnşaat'ın da yönetim kurullarında da aktif olarak görev alan Mithat Yenigün kimdir? Mithat Yenigün kaç yaşında, nereli? Mithat Yenigün mesleği nedir?

1947 yılında Mardin Midyat'ta doğan Mithat Yenigün, 1964 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Mithat Yenigün kimdir? Mithat Yenigün kaç yaşında, nereli? Mithat Yenigün mesleği nedir? Mithat Yenigün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MİTHAT YENİGÜN KİMDİR?

1947 yılında Mardin Midyat'ta doğan Mithat Yenigün, 1964 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Ardından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nda kontrolör olarak göreve başlayan Yenigün, 1973 yılında Mithat Yenigün Ferdi İşletmesi'ni kurarak iş hayatına adım attı. Ulusal ve uluslararası inşaat sektöründe büyük projelere imza atan Mithat Yenigün, 1982'de pek çok alanda faaliyet gösterdiği Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu. Antalya-Belek'e 1000 yatak kapasiteli 5 yıldız Sun Zeynep Otel (otelin ismi 2011 yılında tamamlanan renovasyon çalışmalarından sonra "Sentido Zeynep Golf Resort" olarak değiştirilmiştir) yatırımını yaparak turizm sektörüne girmiş olan Yenigün, uluslararası alanda faaliyet gösteren dünyanın en büyük müteahhit firmaları arasına girmeyi başardı. Bugün inşaat sektörünün yanı sıra, enerji, turizm, yapı malzemeleri üretimi ve danışmanlık alanındaki yatırımlarıyla büyümeye devam eden Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Mithat Yenigün; Forza Turizm, AGM Staretjik Çözümler, Yenigün Polska, Yenigün Enerji, Beyali Enerji, Noviy Den, Diyartuğ Tuğla ve Metok İnşaat'ın da yönetim kurullarında da aktif olarak görev almaktadır.

İleri düzeyde İngilizce bilen Mithat Yenigün'ün sanayi, turizm ve spor dünyasında üstlendiği görevler:

• DEİK Türk-Katar İş Konseyi Başkanı,

• Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yüksek Danışma Kurulu Başkan Vekili,

• Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği (TYD) Yönetim Kurulu Üyesi,

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegesi,

• Ankara Sanayi Odası Oda Meclisi ve Altyapı İnşaat Meslek Komitesi Üyesi,

• İnşaat ve Tesisat Sanayicileri İşverenler Sendikası (İNTES) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi,

• Türkiye Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD) Üyesi,

• Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan.

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Mithat Yenigün kimdir? Mithat Yenigün kaç yaşında, nereli? Mithat Yenigün biyografisi! - Haberler
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