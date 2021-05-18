MİT tırları kumpası savcısının kardeşi saklandığı hücre evinde yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda MİT tırları kumpası savcısının kardeşi ve örgüt adına Kuzey Irak'ta faaliyetler yürüten sözde Sinop sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda MİT tırları kumpası savcısının kardeşi ve örgüt adına Kuzey Irak'ta faaliyetler yürüten sözde Sinop sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Örgüte üye olma' suçundan aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün Kale içesi sözde mütevelli heyeti başkanı olan Y.İ.T. (68), Niğde ve Kuzey Irak'ta örgüt adına üst düzeyde görevli olan, aynı zamanda sözde Sinop il sorumluluğu yapan ve örgüt lideri Fetullah Gülen'in ikinci kuşak öğrencilerinden ByLock kullanıcısı S.A. (58) ile örgütün sözde Sarayköy ilçe imamı olan ve 19 Ocak 2014 tarihinde Adana ilinde MİT tırlarının durdurulması olayının savcısı Özcan Şişman'ın kardeşi ByLock kullanıcısı A.Ş. (46 )olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ.T. adli kontrolle serbest bırakılırken; S.A. ve A.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı