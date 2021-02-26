MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatacak "Teşkilat" dizisi her pazar TRT 1'de izleyiciyle buluşacak
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MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatacak "Teşkilat" dizisi her pazar TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

26.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:58
MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatacak

TRT 1'in yeni dizisi "Teşkilat"ın tanıtımı yayınlandı.

TRT 1'in yeni dizisi "Teşkilat"ın tanıtımı yayınlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapım, 7 Mart Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

Teşkilat dizisinde, MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan dizi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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