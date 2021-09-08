Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
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Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı

Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının sonuçları belli oldu. Sonucu merak edilen yarışmada birincilik tacını Dilara Korkmaz taktı.

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının 2021 ayağı son buldu. Birincilik ipini kimin göğüsleyeceği merakla beklenen yarışmada, 14 numaradaki Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı unvanını aldı.

Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz

FİNALİSTLER DE BİRBİRİNDEN GÜZEL

İşte Miss Turkey 2021 yarışmasında finale kalan diğer kızlar:

1 Kayra Türkoviç

2 Yeşim Toplu

3 Alara Eriç

4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp

6 Tuana Cemre Calban

7 Nil Çukur

8 Sevcan Öksüz

9 Sena Leyla Yavuz

10 Su Bige Korucu

11 Birsu Deniz Aközbek

12 Birsel Buse Kadıoğlu

13 Selin Şahingöz

14 Dilara Korkmaz

15 Başak İlhan

16 Buse Orcan

17 Berfin Ant

18 Mercan Tezcan

19 Bahar Koltuklu

20 Cemrenaz Turhan

Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı - Haberler Magazin
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