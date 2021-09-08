Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının sonuçları belli oldu. Sonucu merak edilen yarışmada birincilik tacını Dilara Korkmaz taktı.
Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının 2021 ayağı son buldu. Birincilik ipini kimin göğüsleyeceği merakla beklenen yarışmada, 14 numaradaki Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı unvanını aldı.
FİNALİSTLER DE BİRBİRİNDEN GÜZEL
İşte Miss Turkey 2021 yarışmasında finale kalan diğer kızlar:
1 Kayra Türkoviç
2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban
7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu
11 Birsu Deniz Aközbek
12 Birsel Buse Kadıoğlu
13 Selin Şahingöz
14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan
16 Buse Orcan
17 Berfin Ant
18 Mercan Tezcan
19 Bahar Koltuklu
20 Cemrenaz Turhan