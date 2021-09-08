Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının sonuçları belli oldu. Sonucu merak edilen yarışmada birincilik tacını Dilara Korkmaz taktı.