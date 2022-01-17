Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı - Haberler
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Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı

Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mısır satarak geçimini sağladığı seyyar arabasındaki akü ve malzemeleri çalınan engelli Onur Aşa'nın hayatından dram çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mısır satarak geçimini sağladığı seyyar arabasındaki akü ve malzemeleri çalınan engelli Onur Aşa'nın hayatından dram çıktı.

Haberin ardından İnegöllü hayırseverler harekete geçti. İnegöl'de birçok hayırsever gence ulaşarak yardım etti. İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği, engelli genci evinde ziyaret etti. Yapılan incelemede gencin kiralarını ödeyemediği, elektrik faturasını ödeyemediği için icralık olduğu ortaya çıktı. İHH, 2 bin TL'lik elektrik faturasını, biriken 3 bin TL'lik kirasını ödeyip, tezgahında çalınan akü ve diğer malzemeleri temin etti. Ayrıca engelli gence her gün 3 öğün yemek verileceği öğrenilirken, kışlık kıyafetler alındı.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da, genel sekreter Cem Taşkıner aracılığıyla malzeme desteğinde bulundu. Onur Aşa, destek veren herkese teşekkür etti.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı

Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı

Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı

Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı

Mısır tezgahından malzeme çalınan engelli gence destek yağdı

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