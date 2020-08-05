Mısır piramitleri ve Dubai'deki Burc Halife, Lübnan bayrağının renklerine büründü
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Mısır piramitleri ve Dubai'deki Burc Halife, Lübnan bayrağının renklerine büründü

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Mısır'daki piramitler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'ndeki (BAE) Burc Halife, Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Mısır piramitleri ve Dubai'deki Burc Halife, Lübnan bayrağının renklerine büründü
05.08.2020 05:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 05:42

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Mısır'daki piramitler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'ndeki (BAE) Burc Halife, Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Mısır ve Dubai'daki en önemli turistik mekanlar, Lübnan'a destek amacıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Dünyanın en yüksek gökdeleni olma özelliği taşıyan Burc Halife'ye ait Twitter hesabında gökdelenin Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırılmış fotoğrafı yayımlandı.

Twitter'da, ayrıca Lübnan'a başsağlığı dilekleri iletildi ve Allah'a Lübnan halkına sabır ihsan etmesi duasında bulunuldu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı da Giza'daki piramitleri Lübnan bayraklarının rengiyle ışıklandırdı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Bakanlığın Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle Lübnan hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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