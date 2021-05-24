Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail işgalinin siyasi ufuk olmaksızın sürmesinin istikrarı engellediğini söyledi
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Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail işgalinin siyasi ufuk olmaksızın sürmesinin istikrarı engellediğini söyledi

Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail işgalinin siyasi ufuk olmaksızın sürmesinin istikrarı engellediğini söyledi
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail işgalinin siyasi ufuk olmaksızın devam etmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarına engel olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail işgalinin siyasi ufuk olmaksızın devam etmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarına engel olduğunu belirtti.

Şukri, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından Filistin Sivil İşler Heyeti Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den Abbas'a mektup takdim ettiğini belirten Şukri, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletine ulaşmak için uygun bir siyasi ufuk bulmak amacıyla çalışmanın zorunluğu olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Şukri, "İşgalin siyasi ufuk olmaksızın devam etmesi bölgenin güvenlik ve istikrarını engelliyor." ifadelerini kullandı.

Şukri, Refah Sınır Kapısı'ndan sunulacak insani yardımlara katkı vermek isteyen herkesle koordinasyon kuracaklarını ve Gazze'nin imarı için Filistin yönetimiyle tam bir iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Filistinli Bakan Hüseyin eş-Şeyh de işgalin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devletin kurulmasına götüren uluslararası meşruiyetle uyumlu bir siyasi ufuk olmaksızın ne barış ne istikrar ne de güvenlik olacağını kaydetti.

Şeyh, Mısırlı Bakan'la Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de işgal güçlerinin verdiği hasarın ivedilikle imarı için tüm uluslararası ve bölgesel kurumlarla kurulacak mekanizma üzerine anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün ziyaretinin ardından Batı Şeria'ya gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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