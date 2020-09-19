Mısır'da Sisi karşıtı protesto düzenlendi
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Mısır'da Sisi karşıtı protesto düzenlendi

Mısır'ın Süveyş kenti, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösterilere tanık oldu.

Mısır'da Sisi karşıtı protesto düzenlendi
19.09.2020 04:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 04:46

Mısır'ın Süveyş kenti, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösterilere tanık oldu.

Mısır rejimine muhalif kanattan Mükemmilin televizyon kanalı ve Sosyal medyada yer alan bazı görüntülere göre, Başkent Kahire'nin doğusundaki Süveyş kentinin Arab el-Mamel bölgesinde toplanan grup, Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

"Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün" sloganları atan protestocular, 20 Eylül'de düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, "Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var" şeklinde rejime meydan okudu.

Mükemmilin kanalının olaylara ilişkin aktardığı haberde, güvenlik güçlerinin gösterilere sert müdahalede bulunduğu ve geniş çaplı gözaltılar yaptığı vurgulandı.

Yapılan yorumlarda, söz konusu protestoların 20 Eylül'de beklenen rejim karşıtı büyük gösterilerin ön hazırlığı olduğuna dikkat çekildi.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Müteahhit Muhammed Ali, halka Sisi rejimine karşı 20 Eylül'den itibaren protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hamdi Yıldız
Hamdi Yıldız
AA Editörü
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