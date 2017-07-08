Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 Öğrenci Tutuklandı- Öğrencilerin Çin'e İade Edileceği İddia Ediliyor

- Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci tutuklandı

Öğrencilerin Çin'e iade edileceği iddia ediliyor



KAHİRE - Mısır polislerinin Mısır'ın Al-Ezher Üniveristesi'nde okumakta olan Doğu Türkistanlı 70 Türk öğrenciyi tutukladıkları belirtiliyor.

Mısır polislerinin, 4 Temmuz 2017'den itibaren Mısır'ın Al-Ezher Üniveristesi'nde okumakta olan Doğu Türkistanlı 70 Türk öğrenciyi tutukladıkları ve Çin'e iade edilecekleri iddia ediliyor.

Mısır'dan bin'den fazla üniversite öğrencisinin son iki ay içerisinde Türkiye'ye geldi. Dün Mısır'da 70 Doğu Türkistanlı Türk öğrenci hiçbir suçu olmamasına rağmen tutuklandığı ve Çin'e iade edileceği iddia ediliyor.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulehed Er İHA'ya verdiği röportajında, "Türkiye'ye gelmek için yola çıkan bir çok Uygurlu Kahire Uluslararası Havalimanı'nda tutuklanmış. Mısır polisleri, her yerde Uygur Türklerini avlıyor. Tutuklama devam ediyor. Biz İstanbul'da yaşamakta olan Türk vatandaşı ve Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği olarak Mısır'daki Uygur Türklerini kurtarmak için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz" dedi. Mısır'dan gelen öğrencilerin, tutuklularla ilgili yayınladığı videoda ise, "Burada 70-80 civarında Uygur var. Bizi Araplar tutukladı. Bizi Allah kurtarsın" dedi.

Mısır'da yaklaşık 3 bin civarında Doğu Türkistanlı öğrencinin okuduğunu aktaran Er, "Geçtiğimiz ay Mısır'da 3 bin Uygur Türk'ü tutuklanmış ve Çin'e iade edildiği ile ilgili sosyal medyada kaynağı belli olmayan haberler çıkmıştı. Bunun üzerine Mısır'daki Uygur öğrencileri paniğe kapılıp güvenli ülkelere gitmeye başladı. Türkiye'ye de bin'den fazla öğrenci geldi. 4 Temmuz gecesi Kahire'de Uygur öğrencilerinin kaldığı ev ve lokantalara baskın yapılmış ve birçok Uygur Türk'ü tutuklanmış. Sorguya alınan Türklere yurt dışındaki örgütlere üye olup olmadığını sormuşlar ve sorgu devam ediyormuş. Çin, onları yurt dışında Doğu Türkistan davası için çalışma ve etkinlik yapmakta olan dernek ve vakıflara üye olduğunu iddia etmiş ve Mısırdan onların iadesini istemiş. Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yasak getiren Çin, özellikle Mısır, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerinde okumakta olan Uygur Öğrencilerinin bu ülkelerde eğitim almasını istemiyor. O yüzden Mısırdaki Uygur öğrencilerinin iadesini istemiş. Mısır da Çin ile olan Ekonomik ve Siyasi ilişkilerinden dolayı Çin'in talebi üzerine Uygur Öğrencileri tutuklamışlar" açıklamalarında bulundu.