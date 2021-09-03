'Miray Elif'i kurtarmak için uğraştık ama olmadı'
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'Miray Elif'i kurtarmak için uğraştık ama olmadı'

'Miray Elif'i kurtarmak için uğraştık ama olmadı'
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Atakum ilçesinde boynuna stor perdesinin zinciri dolanıp asılı kalan ve hastanede hayatını kaybeden Miray Elif Yaşa'ın (5) yardımına koşan komşuları o anlattı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde boynuna stor perdesinin zinciri dolanıp asılı kalan ve hastanede hayatını kaybeden Miray Elif Yaşa'ın (5) yardımına koşan komşuları o anlattı. Küçük kızın annesinin feryadı üzerine eve koştuklarını belirten İsmet Soykan, suni teneffüs ve kalp masajı yaptıklarını söyleyerek "Uğraştık ama olmadı" dedi.

Olay, 1 Eylül'de Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evde kardeşi ile oyun oynayan Miray Elif Yaşa'nın boynuna stor perdenin zinciri dolandı. Perdede asılı kalan küçük kızın yardımına ilk annesi koştu. Kızını zincirden kurtaran anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler Miray Elif'i ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Miray Elif'in cenazesi, bugün Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.

'SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI YAPTIK'Annenin çığlıkları üzerine yardıma koşan komşulardan fırıncı İsmet Soykan "Küçük kızımızın annesinin balkondan feryadını duyunca hemen koştuk ve yardımcı olmaya çalıştık. Ne olduğunu sorduk. Çocuklar odada oynarken boynuna dolanmış. Annesi bu şekilde aktardı. Gittiğimizde müdahale ettik. Yere yatırdık, suni teneffüs ve kalp masajı yaptık. Daha sonra da cankurtaran geldi. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ama maalesef olmadı. Bana göre cocuğu gördüğümüzde yaşamıyordu. Buna rağmen uğraştık ama olmadı" dedi.'BAĞIRIŞ SESLERİ ÜZERİNE KOŞTUK'

Karşı apartmanda oturan Burak Pehlivan da "Bağırış sesleri duyunca hemen balkona koştuk. Balkona çıkınca çocuğu fırıncı ağabeyimizin kucağında gördüm. Sonradan öğrendim ki stor perdenin zincirine dolanmış. Cankurtaranlar geldi ve müdahale ettiler. Daha sonra öldüğü haberini aldık. Çok üzüldük ama elden gelen bir şey olmadı. Allah rahmet eylesin, Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.


- Budanoğlu
'Miray Elif'i kurtarmak için uğraştık ama olmadı'
'Miray Elif'i kurtarmak için uğraştık ama olmadı'
'Miray Elif'i kurtarmak için uğraştık ama olmadı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu

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'Miray Elif'i kurtarmak için uğraştık ama olmadı' - Haberler
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