Miraç gecesi tesbihleri nelerdir? Miraç Kandilinde çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve ibadetleri nedir? Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Kadir gecesi hükmünde olan Miraç Kandili'nde okunan dualar geri çevrilmez. Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

MİRAÇ GECESİ TESBİHLERİ NELERDİR?



Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Miraç Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihleri ve zikirleri bilmek gereklidir;

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

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100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunur.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR

Receb ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak bilinir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında yarar vardır.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

1. Kur'an-ı Kerim okunmalı

2. Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

4. Allah rızası için namaz kılmalı

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

6. Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

11. Dargın ve küskünleri barıştırmalı

12. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

12. Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

13. Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.

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