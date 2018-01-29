Minikler Ata Yüzme Şenliğinde Kulaç Attı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen 'Ata yüzme şenliği' 5 farklı spor kulübünden 100'e yakın minik kulacın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep'te su sporlarının merkezi haline gelen Alleben Yüzme Havuzlarında, Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sportif organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin işbirliği içerisinde düzenlediği Ata Yüzme Şenliğinde 5-7 aralığındaki minik sporcular, kulvarlarda büyük bir heyecanla kulaç attı. İl genelindeki 5 farklı spor kulübünden 100'e yakın sporcunun katıldığı yarışlarda branş antrenörleri, yüzme sporunun faydaları hakkında sporcu velilerini bilgilendirdi.

Sporcularımız kulvarlarda büyük heyecan yaşadı

Yüzme sporuyla tanıştıktan kısa bir süre sonra yarışma ortamında kulvarlarda yerlerini alan minik sporcuların büyük bir heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, yarışlar sonrasında yaptığı değerlendirmede "Alleben 2 Yüzme Havuzunda sahne sırası bu kez 2011-2013 doğumlu sporcularımızdaydı. Farklı stillerde yarışan minik kulaçlarımız, yüzme sporuyla tanıştıktan kısa bir süre sonra kulvarlarda bu kez yarış için yer almanın heyecanını ve bir o kadarda mutluluğunu yaşadılar. Şehitkamil Belediyemiz tarafından geleneksel hale getirilen Ata Yüzme Şenliğinde bir yarış geleneği olarak tüm minik sporcularımızı şampiyon ilan ettik. 5 farklı spor kulübünden şenliğe iştirak eden değerli antrenörlerimiz sporcu öğrencilerimize madalyalarını takdim ettiler. Su sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığı şehrimizde, inşallah Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları elde eden sporcular yetişmeye devam edecek. Şenliğe katılan tüm sporcularımızı kutluyor, sporcularımıza şenlik süresi boyunca tribünlerden büyük destek veren değerleri sporcu velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Yüzme sporunun geleceğine büyük destek veriliyor"

Şehitkamil Belediyesinin yüzme sporunun geleceğine büyük katkı yaptığını ifade eden sporcu velilerinden Dilek Kaplan, "Bir beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda bir sporcu velisi olarak Şehitkamil Belediyesinin yüzme branşında gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. Alleben Yüzme Havuzlarında yaşı ne olursa olsun yüzme branşına gönül veren herkes faaliyetlere katılabiliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 85'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen Ata Yüzme Şenliğinde bu gün coşkulu bir katılımla gerçekleşti. 5-7 aralığındaki minik sporcular geleceğe umut ve heyecanla kulaç attı. Gerçekleştirilen tüm bu faaliyetler, yapılan yatırımlar Türk yüzme sporunun geleceğine büyük bir destek. Ben, yürütülen çalışmalarda emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm değerli çalışma arkadaşlarına ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP