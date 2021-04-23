Minik Vali: "Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minik Vali: "Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim"

Minik Vali: 'Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, görevini 4. sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, görevini 4. sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya bıraktı. Vali Erdinç Yılmaz'ın, 'Vali olarak ilk ne yapmak istersin' sorusuna Ömer Ethem Kaya, bütün okullara kütüphane yapılmasını istediğini söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle temsili olarak makamını Yedi Ocak İlkokulu 4-E sınıfı öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya bıraktı. Valilik makamına oturan Ömer Ethem Kaya'ya, 'vali olarak ilk ne yapmak istersin' sorusunu soran Vali Erdinç Yılmaz, 'bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim' cevabını aldı.

Temsili olarak Valilik görevini üstlenen Ömer Ethem Kaya, "Bugün 23 Nisan! Milletimin bayramı, bizim bayramımız. Şanlı tarihimizin şahlandığı bir gün. Selam olsun bugünü bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e! Selam olsun aziz milletime! Selam olsun yüreği çocuk olan büyüklerime! Selam olsun 23 Nisan çocuklarına! Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a adım attığında bayrağımızın, ülkemizin, ülkümüzün ve milletimizin de kurtuluşunun ilk adımını atmıştır. Karadeniz'in sonsuz ve derin maviliği Gazi Atam'ın istiklal ve istikbal düşüncesinde göklere yükselmiş. Böyle bir hayalle başlayan Atam'ın ufku, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı Türk çocuklarına armağanıyla taçlanmıştır. Ne mutlu! Mustafa Kemal Atatürk'e, Ne mutlu! Ruhu bayrak sevgisiyle dolan çocuklara, Ne mutlu! Bu coşkuyu geleceğimizin ışığı, gülü olan çocuklarımıza tattıran tarihimize, ecdadımıza. Bugünün çocukları yarının sahipleridir. İlimle, fenle açtığımız bu yolu erdemle irfanla yürüyüp yüksek medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere güzel ülkemin güzel insanlarını, bayrağımı, Sultan Alparslan'la başlayan Anadolu ruhunu, bize bu cennet vatanı bırakan şühedamızı ve burada bulunan tüm kıymetli konukları canı gönülden selamlıyorum" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Valilik makamını Ömer Ethem Kaya evladımıza devrettik. Öğrencimiz çok güzel bir konuşma yaptı. Onu yetiştiren ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum. Ömer evladımıza başarılı bir gelecek diliyorum. Bu vesile ile sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Minik Vali: 'Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Minik Vali: "Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:15:05. #1.16#

title