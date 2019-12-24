Minik öğrenciler şehrin göbeğinde doğayla iç içe geleceğe hazırlanıyor

24.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:55

İzmir'de okullarının bahçesinde öğretmenleriyle tavuk besleyen ve mevsimine göre sebzeler yetiştiren anaokulu öğrencileri, birlikte oyun oynadıkları sevimli dostlar sayesinde doğayla iç içe eğlenceli vakit geçiriyor.

Bornova ilçesindeki Necmiye Bilgin İlkokulu, fiziki özellikleri, öğretmenlerinin çalışmaları ve sınıfların mevcudu, bahçesi ve öğrenci başarısıyla dikkati çekiyor.

Okula 2017 yılında atanan ana sınıfı öğretmeni Özlem Barış Güney, minik öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için gayret gösteren eğitimcilerden biri. Okulun dört duvardan ibaret olmadığını göstermek amacıyla müdür Özcan İkbal'in desteğiyle bahçeye kümes yaptıran Güney, çok sayıda tavuk aldı ve miniklerin toprakla oynaması için tarım alanları oluşturdu.

Öğrenciler, boş zamanlarında öğretmenleriyle bahçede tavukları besliyor ve kümesten yumurta alıyor. Tarım alanlarında da mevsime göre soğan, patates, marul, roka, barbunya maydanoz, havuç, domates, biber, patlıcan, kavun gibi sebze ve meyveler üreten minik öğrenciler, bahçedeki zeytin ile incir ağaçlarından ürün hasat etti.

Hava şartlarına göre derslerin önemli bölümünü bahçede işleyen miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıyor.

Velileri de okuldaki bu etkinliklere dahil eden Güney, onlardan aldığı destekle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir köye atanarak çocukluk hayali mesleğe adım attığını, daha sonra tayinin memleketi İzmir'e çıktığını ifade etti. Güney, kısa sürede güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.

"Mevsimine göre sebzeler ekiyoruz"

Katıldığı bir seminerde anlatılanlardan etkilenerek böyle bir çalışmaya başladığını dile getiren Güney, şunları kaydetti:

"Amacımız öğrencileri okulda dört duvar içerisine sınırlamamak. Çocukları doğal ortamda ağaçla, toprakla, hayvanlarla buluşturmak. Okulumuzun güzel bir bahçesi var. Sağolsun müdür bey de bize destek oldu. Ana sınıfları olarak biz burada zaman zaman bahçeye çıkıyoruz zeytinlerimizi topluyoruz. Ürünlerden kendi zeytinlerimizi, zeytinyağımızı yaptırıyoruz. Oluşturduğumuz tarım alanında mevsimine göre sebzeler ekiyoruz. Bu yıl çalışmalarımızı biraz daha ilerlettik. İlk başta kümesle başlamıştık. Bir velinin desteğiyle kümesi biraz daha büyüttük. Tavuklarımızı alıp çalışmalara devam ettik. Çocukların, hayvanlara ve toprağa dokunduğunda daha mutlu olduklarını gördük."

Günümüzde çocukların okula servisle gelip gittiğini ve yaşamlarının apartman ortamında geçtiğini belirten Güney, bu nedenle birçok öğrencinin doğadan uzak yaşamak durumunda kaldığını anlattı.

"Çocuklar doğada çok mutlu"

Öğrencilerinin bahçeye çıktığında yaşadığı duygunun tarif edilemez olduğunu vurgulayan Güney, "Çocuklar buraya çıktıklarında çok mutlu oluyorlar. Herkes bir köşeye dağılıyor, kimisi tavukların peşinden koşturuyor, kimisi toprağı eşeliyor. Bu onlara zevk veriyor. Doğal ortamda tavuğun nasıl gezdiğini görmek, kümesteki yumurtalara dokunmak, yedikleri şeylerin nasıl yetiştiğini görmek onlara keyif veriyor. Betonlaşmanın arttığı günümüzde maalesef böyle toprağın olduğu bir yer bulmak çok mümkün olmuyor." dedi.

Velilerin de bu durumdan son derece memnun olduğunu belirten Güney, çocukları en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Necmiye Bilgin İlkokulu Müdürü Özcan İkbal, öğrencilerin her şeyin en güzeline layık olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA