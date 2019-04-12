Minik Ahmet'e Yardım Eli Uzandı

8 yaşındaki Ahmet'in Türkiye'de tedavisi bulunmayan hastalığı için yurt içi ve yurt dışından birçok kişi yardım konusunda seferber oldu. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da aileye ulaşarak minik Ahmet'in tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyünde yaşayan Ahmet Oruç Bostan, henüz 8 yaşında. Bundan iki yıl önce okulda öğretmeni tarafından arkadaşlarından geri olduğunun fark edilmesi üzerine muayene edilen çocuğun, bir tür kas problemi olan tıp dilinde Musküler Distrofi adı verilen hastalığa yakalandığı anlaşıldı. Doktorların, bir türlü çare bulunamayan hastalık nedeniyle Ahmet'in 12-13 yaşlarında yürüme yetisini tamamen kaybedeceğini ve 20'li yaşlarda da hayatını kaybedebileceğini söylemesi aileyi yıkıma uğrattı. İHA'nın gündeme getirdiği haber sonrası konuyu öğrenerek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesindeki doktorlarla görüşen MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, ailenin tekrar hastaneye kontrole gitmeleri noktasında ricada bulundu.

Konuya ilişkin açıklamada bulanan Mehmet Taytak, "8 yaşında, arkadaşları gibi koşmak konuşmak, onlar gibi bisiklet sürmek isteyen çocuğumuzun haberini okuduğumda çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Haberi okuduktan sonra, bizzat aileye ulaşıp durumun bütün detaylarını öğrendim. Bir sene önce ilk teşhisin konulduğu hastane yetkilileri ile görüşüp, ailemizi doktorlarımız ile irtibata geçirdim. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesinden çocuğumuz için randevu alarak çaresiz anne ve babaya yalnız olmadıklarını, küçük çocuğumuzun tedavi süreci içerisinde elimizden ne gelir ise her zaman konuyu takip edeceğimizi, yanlarında olacağımızı ilettim. Çocuğumuzun kontrolü sonrasında, konulacak olan teşhise göre yurt içerisinde tedavi sürecinin devam edilmesi kararı verilirse, hangi hastaneye götürülmesi gerekirse maddi açıdan ailemize destek olacağım. Konulacak olan teşhis çocuğumuzun yurt dışında tedavi görülmesi öngörülür ise, bürokrasi tarafından ailemize, çocuğumuza bu noktada yardımlarda bulunacağım. Sonrasında Afyon İl Sağlık Müdürümüz ile görüşerek ailenin durumunu anlatarak, İl Müdürlüğümüz tarafından ne gerekiyor ise duyarlı olmaları noktasında ricada bulundum. Çocuğumuzun en kısa sürede hastalığına bir çözüm bulunmasını diliyorum. Aileye tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Milletvekili Taytak'ın yanı sıra Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve birçok yardımsever vatandaşın da İhlas Haber Ajansı muhabiri aracılığıyla yardım etmek için aileye ulaştığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA