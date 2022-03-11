Minecraft Trident rehberi: Nasıl bulunur? Hangi büyüler kullanılır?
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Minecraft'a Aquatic güncellemesi ile 1.13 Java Edition'da gelen üçlü mızrak (Trident) nasıl yapıldığı merak konusu haline geldi. Peki, Minecraft Trident nasıl yapılır? Minecraft Trident nasıl bulunur? Minecraft üçlü mızrak nasıl yapılır? Üçlü mızrak nasıl bulunur? Detaylar haberimizde…
Minecraft'a 1.13 versiyonu ile eklenen Trident veya üçlü mızrağın nasıl elde edileceği araştırılıyor. Minecraft'ta Trident'i elde etmenin tek yolu onu bulmaktadır. Trident craftlanabilir bir eşya değildir. Peki, Minecraft'ta Trident nasıl bulunur? Minecraft üçlü mızrak nasıl bulunur? Trident hangi büyüler kullanılır? İşte detaylar…
Minecraft'a gelen 1.13 versiyonuyla beraber Aquatic güncellemesinde tanıtılan yeni zombilerden biri olan boğulmuş zombilerin (drowned) elinden almanız gerekmektedir. Trident'e sahip olmak için tek yapmanız gereken trident düşene kadar boğulmuş zombi kesmeniz gerekmektedir.
Trident'i elde etmek için boğuk (boğulmuş zombi, drowned) bulmanız gerekmektedir. Boğulmuş zombileri bulduktan sonra Trident düşene kadar kesmeniz gerekmektedir. Trident'i elde etmenin tek yolu budur.
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Trident'i bulmak için boğuk zombi bulmanız gerektiğinden bahsettik. Ancak, Trident'i elde etmenin ne kadar zor olduğu da anlaşıldı. Trident'i bulduktan sonra bir daha bu arayışa girmemek için Trident'i tamir etmeniz gerekmektedir. Peki, Trident nasıl tamir edilir? Sorusuna cevap olarak Trident'inize Kırılmazlık I, Kırılamzlık II, Kırılmazlık III, Tamir büyülerini basarak Trident'in kırılma süresini uzatabilirsiniz. Trident'i tamir etmek için ise en basit yöntemiki Trident'i örste birleştirmektir. İşte bu şekilde Trident tamiri yapılmaktadır.
Trident'in diğer düzgün özelliği, benzersiz büyüleri olmasıdır. İşte Trident büyülerinin tam listesi:
- Sadakat: tridenti fırlattığınız zaman Thor'un çekici gibi size geri döner
- Yıldırım Yönlendirmesi: düşmana fırlatıldığında üzerine yıldırım düşürür
- Şişleme: Su altındaki yaratıklara ekstradan fazla vurmaktadır.
- Girdap: Mızrağı suyun içerisinde veya kumda fırlattığınız zaman siz de mızrakla beraber gidersiniz.
- Kırılmazlık: Trident'in kırılmazlık hasarını yükseltir.
- Tamir: Ekipmanınızın daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, Tamir'i eklediğinizden emin olun.
- Kaybolma Laneti: Bu büyü, hangi silahta basılıysa öldüğünüz zaman kaybolur
- Bağlanma Laneti: Öldüğünüzde bile eşyaların envanterinizde durmasını sağlayan büyüdür.