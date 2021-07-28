Mimarlar Odası hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'deki otomatlar kaldırıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mekanı Anıtkabir'e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan "Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin" yanıtı geldi. Anıtkabir Komutanlığı Misakı Milli kulesinin yanında anıt bloğa bitişik olan otomatları kaldırdı ve orijinal hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Anıtkabir'e yiyecek ve içecek satışı için otomatik ticari büfeler yerleştirilmesine ilişkin mücadeleyi kazandı. Mimarlar Odası hem Anıtkabir Komutanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu hem de Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na resmi yazılar yazarak fikri takip yaptı.

"OTOMATLARI KALDIRIN VE ORJİNAL HALE GETİRİN"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Anıtkabir'e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan da 'kaldırın' yanıtı geldi. Kurul, Anıtkabir Komutanlığı'nı uyararak "Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin" dedi. Anıtkabir Komutanlığı Misakı Milli kulesinin yanında anıt bloğa bitişik olan otomatları kaldırdı ve orijinal hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

"MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ OLARAK SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP ETTİK"

Kurul kararını ve süreci değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Anıtkabir bizim göz bebeğimiz, mekân kültürü olmayan, Cumhuriyet ile mekânsal hesaplaşma yapanlar uzun süredir her buldukları fırsatta Anıtkabir'e oyun parkı, giysi bağış kutusu, halı saha gibi mekânsal müdahaleler yaptılar, en son olarak da taş desenli duvar kaplamalı ticari otomatlar yerleştirdiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci titizlikle takip ettik. Fikri takip yaparak ve kamuoyu oluşturarak Anıtkabir'e saygısızlık yapanların peşini bırakmadık ve mücadelemiz sonuç verdi" diye konuştu.

"HER TÜR UYGULAMA ÖNCESİNDE KURULDAN İZİN ALINACAK"

Candan, "Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Anıtkabir Komutanlığı'nı uyararak, tarihi SİT alanı olan Anıtkabir içerisinde yer alan anıt bloğuna bitişik vaziyetteki şikayete konu yiyecek-içecek otomatının ivedilikle kaldırılmasına, tescilli Anıtkabir alanına bulunan diğer yiyecek-içecek otomatlarının ise Anıtkabir bakım onarım ve restorasyon kurulu toplantısı raporunda belirtildiği üzere alana ilişkin hazırlanacak olan çevre düzenleme projesinin kurula iletilmesinden sonra tekrar değerlendirilmesine, aynı raporun 2. maddesinde yer alan dinlenme 1 salon duvar kaplamalarının kaldırılarak orijinal duvara ulaşmak için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak hazırlanacak bilgi belgeler ile teknik raporun kurula iletilmesine, tescilli tarihi SİT alanı olan Anıtkabir'de yapılacak her türlü uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğinin hatırlatılmasına karar verdi" dedi.

"HİÇ KİMSE ATATÜRK'E VE ONUN EBEDİ MEKANINA SAYGISIZLIK YAPAMAYACAK"

Odatv'nin haberine göre Candan, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kurul kararında geçen Anıtkabir bakım onarım toplantı raporunu tutanağını, çevre düzenlemesi projesini, restorasyon kurulu toplantı raporunu Anıtkabir Komutanlığı, Koruma Kurulu'ndan resmi yazıyla talep ettik. Nizamiye girişlerinde olan ticari otomatlarında işgalci durumunun sonlandırılması, Anıt mekanın bir bütün olduğunu ve mekanın parçalı bir projelendirme içerisinde olmasının doğru olmadığını, anıt alana bütüncül bakılması için de kurula yeni başvuru yaptık. Anıtkabir'e yönelik her türlü uygulamada Atatürk'e ve onun ebedi mekanına hiç kimse saygısızlık yapamayacak" diye konuştu.