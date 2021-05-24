Mimar Sinan'ın 442 yıl önce yaptığı Köprübaşı Camii tarihe meydan okuyor

Mimar Sinan'ın 442 yıl önce yaptığı Köprübaşı Camii tarihe meydan okuyor Mimar Sinan'ın Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına 442 yıl önce Büyükçekmece'de yaptığı Köprübaşı Camii tarihe meydan okuyor.

Mimar Sinan'ın 442 yıl önce yaptığı Köprübaşı Camii tarihe meydan okuyor

İSTANBUL - Mimar Sinan'ın Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına 442 yıl önce Büyükçekmece'de yaptığı Köprübaşı Camii tarihe meydan okuyor. Yekpare taştan oyularak yapılan ve minaresiyle Türkiye'de başka örneğinin bulunmadığı camii, 442 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mimar Sinan'ın 1565 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa adına İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yapımına başladığı ve minaresinin yekpare taştan oyularak yapıldığı camii, 1579 yılında tamamlandı. İstanbul'da Sokullu Mehmet Paşa adıyla yapılmış üç camiden biri olan ve minaresi yekpare taştan oyularak yapılan camii, Türkiye'de bu tarzda yapılan tek camii olması sebebiyle oldukça önemli bir yapı olarak yerini korurken, halk arasında ise Köprübaşı Camii olarak biliniyor. 422 yıllık süreçte çeşitli etkenler sebebiyle bazı bölümleri yıkılan caminin yekpare taştan oyulmuş minaresi, giriş kapısı ve alçak duvarı ayakta dururken geri kalan bölümleriyse tekrardan yapılarak halkın kullanımına açıldı. Aradan 442 yıl geçmesine rağmen çeşitli iyileştirmelerle ayakta duran ve ziyaretçilerini ağırlayan Köprübaşı Camii, asırların verdiği yorgunluğa rağmen tarihe meydan okumaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat