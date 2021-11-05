Mimar Kemaleddin, imzasını taşıyan eserinde düzenlenen sergiyle anıldı

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Kemaleddin Bey adına, kendi eseri olan ve günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veren tarihi binada eserlerinin anlatıldığı bilgilendirmeleri içeren posterlerin yer aldığı sergi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Genel Sekreter Yardımcıları Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ve Ahmet Sezgin ile daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Tabakoğlu burada yaptığı konuşmada Edirne Garı'nın Türk mimarisinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Türk mimarlık tarihi açısından büyük öneme sahip Mimar Kemaleddin'in, yeterince tanınmadığını ve pek çok eserinin bilinmediğini ifade eden Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Bu da bizim için derin üzüntüye sebebiyet veren bir konu. Bizim böyle değerleri daha çok anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Mimar Kemaleddin'in hem ülkemizde hem de yurt dışında pek çok eseri olduğunu söyleyebiliriz. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı'nın sınırları içinde kalan farklı yerlerde eserlerini görmek mümkün. Edirne Garı'nı yaparken Filibe'yi, Selanik'i ve Sofya'yı da tasarlamış. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın onarımında da büyük rol oynamış. Kendisi çok başarılı, sembol olmuş bir mimar. Bu vesileyle serginin, Mimar Kemaleddin'in ve eserlerinin bilinirliğinin arttırılmasına ve bu konuda bir farkındalık oluşmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz."

Çetin de Mimar Kemaleddin'in Avrupa başta olmak üzere dünyada yaşanan mimari gelişmeleri yakından takip eden ve yorumlayan en önemli mimarlardan biri olduğunu ifade etti.

Sergi 12 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

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