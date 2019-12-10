Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Belovacıklı, yılın fotoğraflarını oyladı

10.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:10

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belovacıklı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" ve "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarını seçen Belovacıklı, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Bu yarışmalar profesyonel gözün neyi nasıl aktaracağını gösteriyor"

Mete Belovacıklı, AA muhabirine, spor kategorisinde, son döneme damgasını vuran, hem Türkiye'nin olup bitenlere itirazını hem de ulusal duruşunu gösteren bir fotoğraf olduğu için "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Belovacıklı, yaşam kategorisindeki tercihiyle ilgili de "Hala bitiremediğimiz bir derdi, iki kız çocuğunun her şeye rağmen okuma azmiyle gidişini gösteriyordu. Ayrıca renk olarak da beyaz ve kırmızıya yönelik bir çağrışım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber kategorisinde oyunu verdiği İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılmasını yansıtan fotoğrafa ilişkin de Belovacıklı, "Oradaki hareket bence süperdi. Toz toprak ve darmadağın oluş arasında aşağıya doğru düşen kanepenin bütünlüğü bence süper bir tezat gösteriyordu." diye konuştu.

Belovacıklı, herkesin aslında fotoğrafçı olduğu bir dönemde yaşadıklarını anlatarak, "Çünkü akıllı telefonlardan sonra, her akıllı telefon kadar bir fotoğrafçı çıktı neredeyse ortaya. Bu bir taraftan fotoğrafın anlaşılması, algılanması, insanlarla paylaşılması anlamında fotoğrafın kendisinin olgu olarak ortaya çıkması açısından önemli. Öteki taraftan da işi fotoğraf çekmek olan ama haberci ama sanatçı olarak insanların da ayrışmasına yol açan bir süreç. Dolayısıyla, bu ve benzeri yarışmalar aslında profesyonel ve eğitimli bir gözün bize neyi nasıl aktaracağını gösteriyor. O açıdan ekstra önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA