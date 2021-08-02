"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN BİR NESİL OLMAMIZ LAZIM"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencileriyle Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Başkan Tavlı, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Bilgi ile beraber milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil olmamız gerekiyor. " dedi.

'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında daha önce Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi ve Ünye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu defa Ünye Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Gençlerle sohbet eden Başkan Tavlı, hem deneyimlerini aktardı hem de öğrencilere geleceğe dair hedefleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yanı sıra, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kanan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Okul Müdürü Erdoğan Bölükbaş ve öğretmenler de hazır bulundu.

-Müdür Tokgöz; "Başkanımız desteği hep yanımızda"-

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın her alanında yanlarında olduğunu ifade ederek, "Yaşadığımız zor süreçte birliğimizi ve beraberliğimiz arttırmak adına güzel bir etkinlik oldu. Sayın Belediye Başkanım bu ve benzeri etkinliklerde her zaman yanımızda oluyor. Gençlerin iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa yapıyor. Kendilerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz. " dedi.

-Başkan Tavlı, "Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil olmamız lazım"-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gençlerin iyi yetişmesi için üzerlerine düşen ne görev varsa yaptıklarını belirterek, " Ünye'nin en seçkin öğrencilerisiniz. Fen Lisesinde okuyor olmanız da bunun bir göstergesi. Tabi ki Üniversiteye, yani geleceğe hazırlanmak lazım. Aynı zamanda milli ve manevi olarak ülkemizi, ailemizi ve bizleri yetiştirenleri seven bir nesil olmamız gerekiyor. Sadece bilgi ile donanmak yetmez. Aynı zamanda ahlaklı bir bilgiye de sahip olmanız gerekir. Ben sizlerin bu vasıflarla yetiştiğinize inanan bir ağabeyinizim. Sizler ülkemiz ve geleceğimiz için önemlisiniz. Sizlerin bu anlamda geleceğe hazırlanmanız için elimizden ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gençler, binicilik tesislerinde zip-line ve ata binerek doyasıya bir gün geçirdiler.

Kaynak: Habermetre