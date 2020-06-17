Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
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Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu

Son dakika: Kuzey Irak'a gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar Haftanin bölgesine intikal etti. İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar, terör örgütü PKK'ya ait 150'den fazla hedefi imha etti.

17.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:57

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

Son dönemde Irak'ın sınırındaki karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı.

KOMANDOLAR HAFTANİN'DE

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Haftanin'de terör yuvalarına girmeye başladı. Büyük özenle planlanarak icra edilen harekatın detayları ise dikkati çekti.

Verilen emrin ardından başlatılan operasyon kapsamında ilk olarak tüm harekat alanı ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlandı. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında 150'den fazla hedef tam isabetle vuruldu.

SİHA'LAR VE F-16'LAR DESTEK VERİYOR

Taciz, mania ve hazırlık atışlarını hava harekatı takip etti. SİHA'ların yanı sıra F-16'ların da destek verdiği harekatta, Atak helikopterleri de görev alarak hedefleri ateş altına aldı. Yapılan atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından hava hücum harekatına geçildi. Belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi.

Helikopterlerin başarıyla yaptığı hava hücum harekatı sonrasında komandolar belirlenen hedeflere tek tek girmeye başladı.

HAREKAT MERKEZİNDE HAREKETLİ SAATLER

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Kahraman komandolarımız Haftanin'de" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulan Pençe-Kaplan Harekatı'nı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal gece boyunca takip etti.

Harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde brifing alan Akar ve komutanların talimatlarının ardından başladı. Akar ve komuta kademesi, operasyonu sabahın ilk ışıklarına kadar sevk ve idare etti. Akar ve komutanlar zaman zaman video konferans yöntemi ile bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüşerek talimat verdi.

AKAR TELSİZDEN OPERASYON BİRLİKLERİNE SESLENDİ

Operasyona katılan birliklerin komutanlarına telsizden hitap eden Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgarı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Ülkemiz, milletimiz için, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği için yaptıklarınızın çok değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübe ile bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz."

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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