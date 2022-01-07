Milli Savunma Bakanı Akar, "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı"na katıldı
AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanı Akar'ın programa gelişi Milli Savunma Bakanı Akar'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı"na katıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın programa gelişi
Milli Savunma Bakanı Akar'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı"na katıldı.