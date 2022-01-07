Milli Savunma Bakanı Akar, "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı"na katıldı - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı"na katıldı

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar'ın programa gelişi Milli Savunma Bakanı Akar'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı"na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın programa gelişi

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı"na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı na katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı na katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı na katıldı

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AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri

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