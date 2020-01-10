Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

10.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:03
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı , ABD'nin Özel Temsilcisi 'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve James Jeffrey'i kabul ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
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