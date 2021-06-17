MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT
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MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT

MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı'ndaki 2 altın vazonun kayıp olduğu iddiasıyla ilgili DHA'ya açıklama yaptı.

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı'ndaki 2 altın vazonun kayıp olduğu iddiasıyla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Gayhan, "CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın dediği iki vazo, Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı. Dolayısıyla yer almayan bir eser de hiçbir zaman Dolmabahçe Sarayı'nda sergide olmadıö dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vererek,  Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen ve Sultan Abdülmecid'den kalma, her biri 46 kilogram olan som altından 2 vazonun nerede olduğunu sordu. Tanal'ın iddiaları üzerine Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Gayhan, "Dolmabahçe Sarayı'nın uzaktan ve yakından böyle bir konuyla hiçbir ilgisi yokturö diye konuştu.

"TANAL'IN PAYLAŞTIKLARI VAZO DEĞİL ŞAMDANö

Gayhan, şöyle konuştu"CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın dediği iki vazo, Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı. Dolayısıyla yer almayan bir eser de hiçbir zaman Dolmabahçe Sarayı'nda sergide olmadı. Ancak dün akşam saatlerinde Vekil Mahmut Tanal Bey, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Bazı fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafların altında 'İşte bu eserler nerede' diye bir soru yöneltti. Ancak o eserler Tanal'ın bahsettiği eserler değil. Fotoğrafını paylaştığı eserler aynı zamanda vazo değil şamdan.ö 

"ŞAMDANLAR DEPOLARDA SAKLANIYORöGayhan, sözlerine şu şekilde devam ettiTanal'ın sosyal medyasında paylaştığı şamdan olan o eserler, Dolmabahçe Sarayı'nın kapısından hiçbir zaman girmedi. O eserler, Topkapı Sarayı'nın envanterine kayıtlı. O eserler Fatih Köşkü'nde bundan 6 yıl önce sergileniyordu. Ancak Fatih Köşkü'nün Marmara Denizi'ne doğru kaymasıyla başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, o eserler depolara indirildi.ö  

"MİLLİ SARAYLARIN ENVANTERİNDE 300 BİNE AŞKIN ESER KAYITLIöMilli Saraylar'ın envanterinde kayıtlı 300 bine aşkın eser olduğunu söyleyen Gayhan, "Tanal'ın iddia ettiği gibi Milli Saraylar'ın envanterinde, Som altından yapılan 46 kiloluk, Abdülmecit'in yaptırdığı bir vazo yok. Dolmabahçe Sarayı'nın uzaktan ve yakından böyle bir konuyla hiçbir ilgisi yokö diye konuştu.

Görüntü dökümü-------------------------Adnan Gayhan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın röportajıDolmabahçe Sarayı müzesi detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT
MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT
MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT
MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT
MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MİLLİ SARAYLAR MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANI ADNAN GAYHAN'DAN, KAYIP 2 VAZO İDDİALARINA YANIT - Haberler
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