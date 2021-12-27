Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında Tuzla'da anıldı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılı dolayısıyla Tuzla'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin de yer aldığı etkinlikte, Tuzla Marina'ya gelen ziyaretçilere İstiklal Marşı okundu.

Yaklaşık 20 kamera ile saniye saniye kaydedilen görüntülerde Tuzla Marina'ya gelen ziyaretçilerin tamamı hareket etmeden tek ses, tek yürek İstiklal Marşı'nı okudu.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nden bir öğrenci, Tuzla Marina'nın tüm ses sistemine "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" cümlesini okudu.

Daha sonra tüm ses sisteminden İstiklal Marşı çaldı. Marina'ya gelen binlerce ziyaretçi, İstiklal Marşı'nın hep birlikte okudu.

Yaklaşık 20 kamera ile saniye saniye kaydedilen görüntüleri, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından da paylaştı.

Program sonunsa tüm ziyaretçilere Türk Bayrağı dağıtıldı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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