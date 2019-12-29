: Milli Piyango'da yılbaşı öncesi deneme çekilişi yapıldı

29.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiyenin dağıtılacağı ve büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Kurum tarafından 31 Aralık'ta kullanılacak küreler, toplar ve sistemlerin kontrolü, noter ve basın huzurundaki deneme çekilişiyle gerçekleştirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kızılay'daki binasında gerçekleştirilen testte, 31 Aralık'ta kullanılacak topların ağırlıkları noter huzurunda ölçüldü. Kürelerin sağlıklı çalışıp çalışmadıkları tek tek kontrol edildi. Deneme çekilişinde de herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

Testler ilk kez basın önünde yapıldı

Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi.

Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, "Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

Yapılan testler hakkında bilgi veren Bulduk, şöyle konuştu:

"Bu testin amacı, kürelerde çekiliş öncesi olabilecek aksaklıkların, bütün mekanizmaların ve top ağırlıklarının kontrolünün sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktır. Bu kontroller her Milli Piyango çekilişi öncesinde ve rutin zaman dilimlerinde devamlı olarak yapılıyor."

"Büyük ikramiye çekilişi 20.30'da"

Bulduk, yılbaşı özel çekilişinin 31 Aralık Salı günü saat 15.00'te başlayacağı bilgisini vererek, "Büyük ikramiye çekilişimiz ise saat 20.30'da gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Büyük ikramiye satılan bir bilete isabet edinceye kadar çekilişin devam edeceğini vurgulayan Bulduk, geçen yılki yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibinin henüz Milli Piyango İdaresine müracaatta bulunmadığını bildirdi.

Bulduk, söz konusu bilet için zaman aşımının 31 Aralık mesai saati bitimi olduğuna dikkati çekerek, bu tarihe kadar bilet sahibinin başvuru yapmaması halinde ikramiyenin kamuya irat olarak kaydedileceğini ifade etti.

Ayşe Bulduk, Milli Piyango biletlerinin satış rakamının nasıl tespit edildiğine ilişkin bir soru üzerine, biletlerin bayilere satışı sonrası İdare kayıtlarına "Satıldı" olarak geçtiğini kaydetti.

Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu