Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi
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Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi

Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin akınına uğradı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin akınına uğradı. Milli Park'a 4 günlük sürede 22 bin araç ile 110 bin kişinin giriş yaptığı belirlendi.

Doğası ve koylarıyla ünlü tabiat harikası Milli Park, Kurban Bayramı'nda tatil için Kuşadası'na gelenlerin gözdesi oldu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip Milli Park'ı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 4 günlük sürede 22 bin araç ile 110 bin kişi ziyaret etti. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Aydınlık, Karasu, Kavaklı ile İçmeler koylarında piknik yapıp, plajlarda denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Tatilciler, 804 çeşit bitki türünün bulunduğu Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yılkı atı, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanları görme fırsatı buldu, güvenliği sağlamak amaçlı görev yapan atlı jandarma timlerine ilgi gösterdi.

'HAYRAN KALDIK'Ziyaretçilerden Recep Aslan Milli Park'ın doğasına hayran kaldığını söyledi. Kurban Bayramı tatili boyunca Kuşadası'nda çok eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Aslan, "Bol bol denize girdik. Arkadaşlarımla birlikte Milli Park'ın koylarını dolaştık. Kurban Bayramı tatili bizim için çok eğlenceli geçti" dedi.Yakınlarıyla Manisa'dan tatile gelen Ali Ekinci ise, "Milli Park'ı daha önce de ziyaret etmiştik. Burada doğa ile iç içe ve huzurlu bir ortamda denize girme fırsatı buluyoruz. Koylar çok güzel. Herkese Milli Park'ı görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık da "Bayram süresince ziyaretçilerimizin imkanlarımızdan en üst düzeyde faydalanmaları için giriş çıkış saatlerinde değişiklikler yaptık. Milli Park personelinin izinleri durdurup mesai saati gözetmeksizin en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Alanda görev yapan Jandarma ekipleriyle iş birliği yapıp aksaklıklara anında müdahale ettik" dedi.


Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi
Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi
Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi
Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi
Milli parka 4 günde 110 bin ziyaretçi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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