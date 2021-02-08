Milli Park'a 'hovercraft'lı koruma desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli Park'a 'hovercraft'lı koruma desteği

08.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:28
Milli Park'a 'hovercraft'lı koruma desteği

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi için 'hovercraft, hava yastıklı tekne' kullanılacak.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi için 'hovercraft, hava yastıklı tekne' kullanılacak. Yerden 40 santimetre yükselip, karada ve denizde hareket edebilen araç, çıktığı ilk koruma ve kontrol görevinde sergilediği seri manevralarla dikkat çekti.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koruma ve kontrol faaliyetlerinde artık 'hovercraft'lar da kullanılacak. 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün yaşadığı parkta, koruma ve kontrolün daha hızlı yapılabilmesi için araç gereç envanterine, 'hava yastıklı tekne' olarak da bilinen 'hovercraft' eklendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satın alınan 'hovercraft', önceki gün Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KARADA VE DENİZDE KORUMA

Araç, Milli Park'ta geçen cumartesi günü çıktığı ilk koruma ve keşif görevinde sergilediği seri manevralarla dikkat çekti. Hava yastıkları şiştiğinde yerden 40 santimetre yükselebilen hovercraftın, karada ve denizde rahatça hareket edebildiği görüldü. 250 kilogram yük taşıma kapasitesi olan hava yastıklı tekne, sel baskını gibi doğal afetlerde düzenlenen kurtarma operasyonlarında da kullanılabiliyor.

'ARTIK DAHA HIZLIYIZ'Hovercraft sayesinde artık daha hızlı hareket edebileceklerini belirten Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri sınırında bulunan Milli parkımız; 17 kilometrelik sahil şeridine sahip. Envanterimize dahil ettiğimiz hovercraft, kontrol ve koruma faaliyetlerinde bize büyük kolaylık sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Barış Manço Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Park'a 'hovercraft'lı koruma desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:31:06. #1.14#
title