Son dakika... Milli mücadeledeki çocuk kahramanların "Taş Mektep"i 470 bin ziyaretçi ağırladı

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Gelen son dakika haberine göre Sakarya Meydan Muharebesi'nde son sınıf öğrencilerini şehit veren "Taş Mektep"in Milli Mücadele Müzesini yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde son sınıf öğrencilerini şehit veren "Taş Mektep"in Milli Mücadele Müzesini yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti.

Temelleri II. Abdülhamid tarafından 1903'te atılan Taş Mektep, 2016'da müzeye dönüştürülerek "Milli Mücadele Müzesi" adını aldı. Kayseri Lisesindeki Taş Mektep, her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyi adeta tarih yolculuğuna çıkartıyor.

Sakarya Meydan Muharebesi'ne vatanın müdafaası için giden öğrencilerinin tamamının şehit düşmesi nedeniyle o dönem mezun veremeyen okulun "Taş Mektep" olarak adlandırılan binası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016'da aslına uygun restore edilerek Türkiye'nin önemli müzelerinden biri haline getirildi.

Müzede, Kurtuluş Savaşı'na ve Anadolu'nun milli mücadeleye katkısına ilişkin materyaller, milli mücadele kahramanları ile okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri sergileniyor.

Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921'de TBMM'nin hükümet merkezini Kayseri'ye taşıma kararı alması üzerine toplantılar için hazır hale getirilen ve bu amaçla kurulan kürsünün de sergilendiği Taş Mektep'te, Sakarya Muharebesi'nde şehit düştükleri için 1921'de mezun veremeyen son sınıf öğrencileri için de ayrı platform yer alıyor.

Lisenin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler, burada yetişen Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli şahsiyetlerin öğrencilik dönemlerini yansıtan balmumu heykellerin yer aldığı örnek sınıf, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapının tarihi önemine dikkati çekerek okulun ilk katının 1903, ikinci katının ise 1916'da tamamlandığını aktardı.

Gündüz, Cumhuriyetin ilanından sonra liseye çevrilen Taş Mektep'in, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı gibi birçok önemli olayın tarihinde yer aldığını ifade etti.

1921'deki Sakarya Meydan Muharebesi'ne okulun son sınıf öğrencilerinin de katıldığını hatırlatan Gündüz, Atatürk'ün bu savaşı "Melhame-i Kübra" (Büyük kanlı savaş) olarak nitelendirdiğini aktardı.

"Nura koşan gençler"

Kayseri Lisesi'nde öğretmenlik de yapan şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Kayseri Lisesi'nin nura koşan gençleri" dizesiyle başlayan "Taş Mektep" şiirini şehit öğrenciler için yazdığını vurgulayan Gündüz, şiirin okulun marşı olarak bestelendiğini ve marşın öğrenciler tarafından okunduğunu belirtti.

Gündüz, Kayseri Lisesi'nin o dönemde en mühim okullardan olduğunu, lisede eğitim alan öğrencilerin önemli yerlere geldiğini aktardı.

Müzenin ziyaretçi sayısıyla ilgili de bilgi veren Gündüz, şöyle devam etti:

"Tarih 1921'i gösteriyordu, 63 öğrenci bir karar alarak Sakarya harbine gitti. Eğitimleri devam ediyordu. Mezun olmamışlardı. Hepsi canlarını bu vatan için verdi. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi Taş Mektep'i aslına uygun teşhir etme yönünde çalışmalarımız oldu. Bu tarihi binayı kendisiyle hemhal olmuş bir şekilde teşhir ettik. İçerisini milli mücadele kısmı ve eğitim kısmı olarak düzenledik. Ziyaretçiler müzeye geldiğinde Milli Mücadele tarihini görmüş oluyorlar. Mayıs 2016'dan itibaren burası müze olarak hizmet veriyor. Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları oldu, ziyaretçi sayımız da düştü. Kurulduğu günden bu tarafa 470 bin ziyaretçi sayısına ulaştık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün