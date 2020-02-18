Milli Koleksiyon Bağı'nda 1439 yerli üzüm genotipi korumaya alındı

18.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:58

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, "Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması Üzerinde Araştırmalar" projesi kapsamında oluşturulan Milli Koleksiyon Bağı'nda, 1439 yerli üzüm genotipinin korumaya alındığını bildirdi.

Enstitüden yapılan açıklamada, Anadolu'nun, asmanın ana vatanlarından biri olarak kabul edildiği belirtildi.

Türkiye'de asma yetiştiriciliğinin oldukça eskiye dayandığı ve çok miktarda üzüm çeşidi bulunduğu aktarılan açıklamada, bu zenginliğin korunabilmesi amacıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 1965 yılında, "Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması Üzerinde Araştırmalar" projesinin başlatıldığı kaydedildi.

Enstitünün, Türkiye genelinde asma genetik kaynaklarının muhafazasından birinci derecede sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2020 yılı itibarıyla 1439 yerli üzüm genotipi Milli Koleksiyon Bağı'nda koruma altına alınmıştır. Bunun yanı sıra 93 yabancı, 31 anaç çeşit ve klonları ile beraber bu sayı 1563 aksesyona ulaşmaktadır. Çalışmalarımızın ana amacı, ülkemizin asma genetik kaynaklarının muhafazası olmakla birlikte bu genotiplerin kimlik tanımlamalarının yapılması ve kullanım olanaklarının araştırılması amaçlar arasındadır.

Kurumumuz bünyesinde üzüm genotiplerimizin yaprak ve çekirdek herbaryumları da bulunmaktadır. Çalışmalarımız geçmişten günümüze aynı titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: AA