Milli güreşçi Cenk İldem: "Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milli güreşçi Cenk İldem: "Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası" - Haberler
Cenk İldem, Tokyo, Güncel

Milli güreşçi Cenk İldem: "Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un olimpiyat oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan milli güreşçisi Cenk İldem, tek hedefi ve hayalinin gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak olduğunu söyledi.

11.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:41
Milli güreşçi Cenk İldem: 'Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası'

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un olimpiyat oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan milli güreşçisi Cenk İldem, tek hedefi ve hayalinin gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren Cenk İldem, olimpiyatlardaki hedefi ve evindeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden tecrübeli güreşçi, olimpiyat şampiyonluğu hayali bulunduğunu belirterek, "2021'de yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları benim için çok önemli. Özlem duyduğum bir olimpiyat altın madalyası var. Bunun için zaman var. Ufak eksikliklerimi giderdiğimde olimpiyat şampiyonu olabileceğimi düşünüyorum. Olimpiyatta mücadele edeceğim rakiplerin hepsini daha önce yendim. Onlar da beni yendi. O gün iyi ve formda olan kazanacak. Oraya formda gitmek istiyorum." diye konuştu.

Tokyo 2020'nin son olimpiyatı olduğunu aktaran 34 yaşındaki milli sporcu, "2024'teki olimpiyatları göremeyebilirim. Onun için Tokyo çok önemli. Burada formumun zirvesini yaşayacağımı düşünüyorum. Bu, benim üçüncü olimpiyat tecrübem olacak. Son zamanlarda hep bronz madalya alıyordum. Adımız 'bronz adam'a çıktı. Güreşi bırakmadan bunu altına çevirmek istiyorum. Psikoloji ve olgunluk olarak bunu yapabilecek güçteyim. Elimden geleni yapıyorum. Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası." ifadelerini kullandı.

"Evde spor yapmak çok zor"

Cenk İldem, profesyonel sporcuların evde antrenman yaparken zorlandığını söyledi.

Evde kaldıkları dönemde ailelerine daha fazla zaman ayırdıklarını vurgulayan Cenk, "Maalesef evdeyiz. Günde 5 saatini antrenmanlarla harcayan profesyonel sporcular için zor bir süreç ama insan sağlığı her şeyden önemli. Biz de en doğru olanı yapıp evde kalıyoruz. Organizasyonlar ve kamplar nedeniyle senenin 6 ayında ailemizden uzakta olan insanlarız. Biraz daha ailemize zaman ayırmaya, sosyalleşmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Evde belli kas gruplarını çalıştırabildiklerini anlatan milli güreşçi, "Evde spor yapmak çok zor. Güreş, mukavemetle yapılan sporlardan biri. Gücün çok fazla önemi var. Evde çalışmanın bir eksikliği var ama bu süreci en iyi şekilde atlatmak adına kendimizi fiziksel ve mental yönden hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sürecin ardından kısa sürede toparlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Belirsizlik performansımızı etkiliyordu"

Cenk İldem, olimpiyatların ertelenmesinden önceki süreçteki belirsizliğin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Tokyo 2020'nin gelecek yıla ertelenmesinin sakatlıkları bulunan milli sporcuların iyileşmesi açısından önemine değinen tecrübeli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nur Sultan'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya almıştım. Bundan altı ay sonra Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla döndüm. Bu süreçteki belirsizlik performansımızı etkiliyordu. Milli takım kaptanlarının (Taha Akgül ve Rıza Kayaalp) sakatlığı bizi düşündürüyordu. Taha büyük bir ameliyat geçirdi. Rıza'nın da sakatlıkları vardı. 2020 eleme turnuvaları yapılmamıştı ve kota olarak eksiktik. Grekoromen ve serbestte dörder, kadınlarda da 6 sıklette olimpiyat eleme müsabakaları vardı. Turnuvaların iptal olması, kampların düzensizliği bizi çok etkiledi."

Cenk, olimpiyatlara 15 aylık süre olduğunu hatırlatarak, "Şimdi önümüzde 15 ay gibi bir zaman var. Hem takım kaptanlarının formda bir şekilde dönmesini hem de kalan kotaların toplanmasını bekliyorum. Olimpiyatlarda her zaman Güreş Milli Takımı, Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Bu süreci iyi değerlendirip 2021'de olimpiyatlara en iyi şekilde katılacağımızı düşünüyorum. Olimpiyatların ertelenmesi Türk güreşi için bir avantaj oldu. Taha ve Rıza'nın dönmesi takım için bir moral olacak." diye konuştu.

"Evde kalırsak bu süreci kısa sürede atlatacağız"

Milli sporcu, koronavirüs salgınında sosyal izolasyonu sağlamanın önemine vurgu yaptı.

"Hiçbir şey sevdiklerimizin sağlığından önemli değil." diyen Cenk, şunları kaydetti:

"Yapacağımız en ufak bir umursamaz davranış sevdiklerimizin hayatına mal olabilir. Eğer evde kalırsak bu süreci kısa sürede atlatacağız. Önümüzde örnek ülkeler var. Türk halkının bu konuda bilinçli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha dikkat edersek bu süreci 1-1,5 ay gibi bir sürede atlatacağız. Biz, birlikteliği en iyi şekilde yaşayan bir milletiz. Evde kalacağız, sevdiklerimizle zaman geçireceğiz. İnsanlar, işlerinden ve okullarından dolayı ailelerine çok fazla zaman ayıramadı. Zaman kaynaşma ve sevdiklerimize bağlanma dönemi. Evde kalırken hareketsiz kalmayacağız. Ufak tefek antrenmanlar yapıyoruz. Bu konuda sporcular olarak sosyal medya hesaplarından elimizden geleni yapıyoruz."

Altı yaşındaki oğlu ve 3,5 aylık kızına daha çok zaman ayırabildiğini belirten Cenk, "Oğlum Yiğit'in bebeklik döneminde çok yanında bulunamadım. Kızım 3,5 aylık. Onun büyüdüğünü görmek çok keyifli. Yiğit 6 yaşında ama 3 sene onu görmüşümdür. Devamlı milli takımlardaydım. Bu süreçte onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde kalmak çocuklar açısından da çok zor. Sürekli dışarı çıkmak istiyorlar. Çocuklarla uğraşmak antrenman yapmaktan zor ama onlarla vakit geçirmek çok keyifli. Onlarla vakit geçirmeye ve karamsar durumu iyimser hale çevirmeye çalışıyoruz. Tüm aile birlik olduk. Bu mücadeleyi beraber veriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli güreşçi Cenk İldem: 'Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası'

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına 'Yeni döneme hazır olun' mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 Eylül ayında kullanılabilir olacak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah İrem Derici Pınar Deniz Serdar Ortaç
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Milli güreşçi Cenk İldem: "Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 13:20:30. #1.15#
title