Milli Eğitim Müdürü Acay, Kağızman'da okulları ziyaret etti

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kağızman ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Acay, beraberindeki Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ile okulları ziyaret ederek, Kağızman Anadolu Lisesinde yapılan SRC sınavını denetledi.

Kağızman Atatürk Ortaokulu ile Dr. Mustafa Yalçın İlkokulunu gezen Acay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner ve şube müdürleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler, eğitimde başarıya ulaşabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve okullardaki sorunlar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik