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MEB her ay öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağlayacak

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
MEB her ay öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmak için her ayın ilk haftası destek paketi açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmak için her ayın ilk haftası destek paketi açıklayacak.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bugün "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Lgs örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.

LGS örnek soru kitapçığı da paketle yayımlandı

8. sınıftaki öğrencilerin 2022'de yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1375 soru yer alıyor.

Etkileşimli sorular ilk kez yayımlandı

Bakanlık ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular da yayımladı. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinden istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.

Paketin içeriği de çeşitliliği de artacak

Öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, paylaşılan kapsamlı destek paketi ile ilgili şunları kaydetti:

"Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi'ni bugün yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: MEB her ay öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağlayacak - Haberler
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