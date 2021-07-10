Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Silivri Masal Evi'nin açılışına katıldı

Silivri Yolçatı mahallesinde yıllardır harabe halinde duran okula Milli Eğitim Bakanlığı sahip çıktı.

Silivri Yolçatı mahallesinde yıllardır harabe halinde duran okula Milli Eğitim Bakanlığı sahip çıktı. 'Çocukları hayallere davet etmek lazım' diyen MEB Bakanı Ziya Selçuk dün Silivri Anadolu Masal Evi'nin açılışına katıldı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle Silivri Yolçatı mahallesindeki harabe okul yenilenerek yeniden çocukların kullanımına açıldı.

Dün gerçekleşen açılışa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Masallar kültürümüzle tanıştırıyor Anadolu Masallar Projesi ile ilgili açılışta konuşan Bakan Selçuk, Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin öğretmenin masal anlatıcılığı sertifikası aldığını söyledi.

Masal anlatmanın, Anadolu'nun köklerine inmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: UNESCO Milli Komisyonu ile beraber hayata geçirdiğimiz bu masal evleri projesi tüm Türkiye'de inanılmaz bir yankı buldu. Bu yankı sonucunda da çok sayıda masal okulumuz hayata geçti. Asıl memnuniyet duyduğum bir diğer nokta ise öğretmenlerimiz bu işe çok sahip çıkması ve masal anlatıcılığı sertifikasına başvurmaları. Masal anlatmanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Çocukları hayata davet etmeden önce, hayallere davet etmek lazım. Hayallere davet etmenin en kısa ve kolay yolu da masallardır. Çocuklarımızı masallarla tanıştırmak aslında onları kültürler tanıştırmanın en doğal yoludur. Bu şekilde 2023 eğitim vizyonunun ana hedeflerinden birine yol açmış oluyoruz' dedi.

Önemli misyonu var İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da çocukların yeni değerler edinmelerini temin eden ve yaratıcılıklarını destekleyen çok önemli birişleve sahip masalların çocukların duygularını geliştirmenin yanı sıra onların zihinlerini büyüten bir aktivite olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmelerini ateşleyebilmek için onları çok yönlü ve farklı ortamlarla karşılaştırmaları gerektiğini düşündüğünü dile getiren Yazıcı, "Öğrenme ortamlarının çeşitlendirip zenginleştirirken kullandığımız yöntem ve teknikleri de argümanları da bu boyutta farklılaştırmaya gayret ederiz. Bu nedenle masal okullarımızın ve masalın biz öğretmenler için de aslında çocuklarımızı çok yönlü geliştirmemiz ve kendi kültürümüzden de yararlanarak yetiştirmemiz için önemli bir misyon üstlenecek. " diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre