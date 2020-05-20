Milli Dayanışma Kampanyası'na 600 kilogramlık tosunlarını bağışladılar Milli Dayanışma Kampanyası'na 600 kilogramlık tosunlarını bağışladılar "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Malatya'dan anlamlı destek geldi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 600 kilogramlık tosunlarını bağışladılar

MALATYA - "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Malatya'dan anlamlı destek geldi. İhsan ve Hasan Demirtaş isimli kardeşler 600 kilogramlık tosunlarını bağışladı.

Malatya'da yaşayan İhsan ve Hasan Demirtaş isimli kardeşler, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan ve yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesine 600 kilogramlık tosun bağışladı.

Hediye edilen tosunu bizzat teslim alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, "Doğanyol İlçesi Damlı Mahallesi'nde İhsan ve Hasan Demirtaş kardeşler telefon ile beni aradılar. -Biz evimizde kendimiz için beslediğimiz bir besi hayvanımız var. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Evlere iftarda ve sahurda sıcak yemek dağıtıyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında, hediye çeki yardımında bulunuyorsunuz. Vatandaşların evine kuaför göndermeniz ve onları dışarıya çıkarıp gezdirmeniz bizleri ziyadesiyle memnun etti. İstanbul'a gideceğimden dolayı İhsan kardeşime vekaletimi verdim. Kardeşim de sizlere bu hayvanı teslim edecek. Sizlerde bunu hayrat olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtın dediler. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak emaneti teslim aldık ve ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu anlamlı davranış bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir, bu nedenle sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Milletin millet olma vasfının en güzel örneklerinden birinin de bu davranış olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "Korona virüs salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılması üzerine bizlere teslim ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na en güzel örneklerinden biri olan bu hayrı bizlere teslim ettiler. Bizler de bunu en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine, arefe günü ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Bağışta bulunan kardeşlerden İhsan Demirtaş ise, Büyükşehir Belediyesine güvendikleri ve yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağına inandıkları için buraya teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA