Milli dağcı, 50 metrelik buz şelalesine tırmandı

DİYADİN, AĞRI (DHA) - DÜNYADA 8 bin metreyi geçen 13 dağa çıkan milli dağcı Tunç Fındık, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki buzdan şelaleye tırmandı. Milli sporcu, kanyonun buz tırmanışları için ideal olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen yıl 'doğal sit-nitelikli doğa koruma alanı' olarak tescillenen Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nun tanıtımı için Kaymakamlık tarafından etkinlik düzenlendi. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın etkinliğe davet ettiği milli dağcı Tunç Fındık ve ekibi, kanyonu gezip uygun rotaları tespit ettikten sonra 50 metre yüksekliğindeki buz sarkıtlarına tırmandı.

"Diyadin kanyonu, doğal bir cennet. 40 ila 50 metre uzunluk ve yükseklikten oluşuyor. Milli dağcımız Tunç Fındık'a çok teşekkür ederim. Uzun zamandır kendilerini bekliyorduk. Bizim burada Diyadin Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak amacımız Diyadin'i tanıtmak. Bu saklı cenneti bütün herkese göstermek. Buradaki doğal güzellikleri görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kayak bizde, kaplıca bizde, doğa sporları bizde, yürüyüş bizde, tırmanış bizde. Herkesi Diyadin ilçemize Ağrı'ya bekliyoruz. Tabii Tunç Bey'in gelişi ile birlikte bizler önümüzdeki yıl bu etkinliği bir festival haline getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz yazın kaplıca festivali yapmak. Kışın ise burada kış festivali yapmak."